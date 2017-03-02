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Генпрокурор США мог соглать под присягой о встрече с послом РФ

02.03.2017 08:46
Одна из встреч с послом РФ у Сешнса была в сентябре, во время кибератак на сервера США, пишет The Washington Post со ссылкой на чиновников Минюста США
Генпрокурор США мог соглать под присягой о встрече с послом РФ
Джефф Сешнс (фото - EPA)

Генеральный прокурор США Джефф Сешнс, назначенный Дональдом Трампом, во время утверждения на должность скрыл тот факт, что в прошлом году провел две встречи с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком. Об этом сообщает издание The Washiington Post.

Одной из таких встреч был частный разговор с Кисляком в сентябре в офисе Сешнса, который на тот момент был членом сенатского Комитета по вооруженным силам и одним из внешнеполитических советников Трампа. Как раз тогда, по версии разведки, состоялись российские кибератаки с целью повлиять на ход предвыборной гонки в США.

До этого еще состоялась встреча в июле, сообщает издание.

Но 10 января 2017-го в ходе слушаний по его утверждению Сената на должность он отрицал контакты с представителями РФ.

По словам официальных лиц, Сешнс не считает, что разговоры с Кисляком соответствуют вопросам законодателей и якобы не помнит их деталей. Пресс-секретарь генпрокурора США в ответе изданию заявила, что в его ответе Сенату "не было никакого обмана".

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ЛIГАБiзнесIнформ
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