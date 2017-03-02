Генпрокурор США мог соглать под присягой о встрече с послом РФ

Одна из встреч с послом РФ у Сешнса была в сентябре, во время кибератак на сервера США, пишет The Washington Post со ссылкой на чиновников Минюста США

Генеральный прокурор США Джефф Сешнс, назначенный Дональдом Трампом, во время утверждения на должность скрыл тот факт, что в прошлом году провел две встречи с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком. Об этом сообщает издание The Washiington Post.

Одной из таких встреч был частный разговор с Кисляком в сентябре в офисе Сешнса, который на тот момент был членом сенатского Комитета по вооруженным силам и одним из внешнеполитических советников Трампа. Как раз тогда, по версии разведки, состоялись российские кибератаки с целью повлиять на ход предвыборной гонки в США.

До этого еще состоялась встреча в июле, сообщает издание.

Но 10 января 2017-го в ходе слушаний по его утверждению Сената на должность он отрицал контакты с представителями РФ.

По словам официальных лиц, Сешнс не считает, что разговоры с Кисляком соответствуют вопросам законодателей и якобы не помнит их деталей. Пресс-секретарь генпрокурора США в ответе изданию заявила, что в его ответе Сенату "не было никакого обмана".

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