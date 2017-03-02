Генпрокурор США встречался с послом РФ до своего назначения - СМИ

Одна из встреч с послом РФ состоялась в сентябре - в разгар российских кибератак на выборы в США

Генеральный прокурор США Джефф Сешнс, назначенный Дональдом Трампом, во время утверждения на должность скрыл тот факт, что в прошлом году провел две встречи с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком. Об этом сообщает издание The Washiington Post.

Одной из таких встреч был частный разговор с Кисляком в сентябре в офисе Сешнса, который на тот момент был членом сенатского Комитета по вооруженным силам и одним из внешнеполитических советников Трампа. Как раз тогда, по версии разведки, состоялись российские кибератаки с целью повлиять на ход предвыборной гонки в США.

До этого еще состоялась встреча в июле, сообщает издание.

Но 10 января 2017-го в ходе слушаний по его утверждению Сеанса на должность, он отрицал контакты с представителями РФ.

По словам официальных лиц Сешнс не считает, что разговоры с Кисляком, соответствуют вопросам законодателей и не помнит их деталях. Пресс-секретарь Сешнса в ответе изданию заявила, что в его ответе "не было никакого обмана".

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