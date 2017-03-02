Коалиция разбомбила подконтрольную джихадистам мечеть в Мосуле

Никто специально в молитвенное здание не целился, утверждают в штабе штурмовой операции: армия работает "по объектам боевиков, где бы они ни были"

Несколько мирных жителей и боевиков террористической сети Исламское государство были убиты при вчерашнем авиаударе по мечети джихадистов в подконтрольном им районе на западе Мосула. Об этом со ссылкой на местные источники сообщает агентство Reuters.

В районе аль-Фарук, который ранее был центром старого города, была разрушена как мечеть, так и несколько расположенных поблизости домов, которые задело ударной волной.

Представитель международной антитеррористической коалиции во главе с США заявил, что не никто специально не целился в мечеть Омара аль-Асвада, а правительственные силы "работают" по объектам ИГ "где только возможно".





Штурмовая операция армии Ирака и поддерживающих сил по освобождению Мосула, крупнейшего оплота "халифата" в стране, продолжается уже более 100 дней.

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20 февраля 2017 года сообщалось, что правительственные силы Ирака вместе с ополчением из местных племен возобновили операцию по освобождению Мосула - крупнейшего оплота боевиков террористической организации Исламское государство в Ираке. 23 февраля подразделения спецназначения Ирака завладели аэропортом Мосула и военной базой рядом с ним.

Об освобождении восточной части Мосула сообщали еще в конце января 2017 года. Сейчас армия атакует западную часть города. Около восьми тысяч жителей западной части Мосула вынуждены были бежать из своих домов.

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