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Коалиция разбомбила подконтрольную джихадистам мечеть в Мосуле

02.03.2017 09:13
Никто специально в молитвенное здание не целился, утверждают в штабе штурмовой операции: армия работает "по объектам боевиков, где бы они ни были"
Коалиция разбомбила подконтрольную джихадистам мечеть в Мосуле
Фото: ЕРА

Несколько мирных жителей и боевиков террористической сети Исламское государство были убиты при вчерашнем авиаударе по мечети джихадистов в подконтрольном им районе на западе Мосула. Об этом со ссылкой на местные источники сообщает агентство Reuters.

В районе аль-Фарук, который ранее был центром старого города, была разрушена как мечеть, так и несколько расположенных поблизости домов, которые задело ударной волной. 

Представитель международной антитеррористической коалиции во главе с США заявил, что не никто специально не целился в мечеть Омара аль-Асвада, а правительственные силы "работают" по объектам ИГ "где только возможно".


Штурмовая операция армии Ирака и поддерживающих сил по освобождению Мосула, крупнейшего оплота "халифата" в стране, продолжается уже более 100 дней. 

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20 февраля 2017 года сообщалось, что правительственные силы Ирака вместе с ополчением из местных племен возобновили операцию по освобождению Мосула - крупнейшего оплота боевиков террористической организации Исламское государство в Ираке. 23 февраля подразделения спецназначения Ирака завладели аэропортом Мосула и военной базой рядом с ним.

Об освобождении восточной части Мосула сообщали еще в конце января 2017 года. Сейчас армия атакует западную часть города. Около восьми тысяч жителей западной части Мосула вынуждены были бежать из своих домов. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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