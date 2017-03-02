USD:  26.96  27.26   EUR:  28.30  28.92  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

Убийство брата Ына: Малайзия хочет убрать безвизовый режим с КНДР

02.03.2017 09:04
Малайзия планирует ввести визы с Северной Кореей с 6 марта 2017 года
Убийство брата Ына: Малайзия хочет убрать безвизовый режим с КНДР
Ким Чон Нам (фото - EPA)
Вице-премьер Малайзии Ахмад Захад Хамиди заявил о желании страны отменит безвизового режима с Северной Кореей с 6 марта. В Малайзии отметили, что отношения между странами ухудшились после убийства Ким Чон Нама - старшего брата лидера КНДР Ким Чен Ына, сообщает агентство Reuters.

По словам малайзийского вице-премьера, решение связано с вопросом национальной безопасности. До этого граждане КНДР могли ездить в Малайзию, предъявляя загранпаспорт.  По взаимной договоренности малазийцы являются одними из немногих иностранцев, которым был разрешен безвизовый въезд в закрытую страну.

13 февраля старший брат Ким Чен Нам был убит в аэропорту Куала-Лумпура.

Нам являлся старшим сыном бывшего руководителя КНДР Ким Чен Ира и приходился сводным братом нынешнему лидеру КНДР - Ким Чен Ыну, у них разные матери.

Он ранее считался одним из претендентов на место лидера Северной Кореи. Однако в 2001 году у него возник конфликт с отцом после неудачной попытки попасть в Японию по поддельному паспорту и он решил уехать из страны.

Читайте также:  Полиция Малайзии установила тип яда, убившего брата Ким Чен Ына

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Загрузка...
узнать больше
slovoidilo.ua
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 