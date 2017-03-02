Убийство брата Ына: Малайзия хочет убрать безвизовый режим с КНДР
02.03.2017 09:04
Малайзия планирует ввести визы с Северной Кореей с 6 марта 2017 года
Ким Чон Нам (фото - EPA)
Вице-премьер Малайзии Ахмад Захад Хамиди заявил о желании страны отменит безвизового режима с Северной Кореей с 6 марта. В Малайзии отметили, что отношения между странами ухудшились после убийства Ким Чон Нама - старшего брата лидера КНДР Ким Чен Ына, сообщает агентство Reuters.
По словам малайзийского вице-премьера, решение связано с вопросом национальной безопасности. До этого граждане КНДР могли ездить в Малайзию, предъявляя загранпаспорт. По взаимной договоренности малазийцы являются одними из немногих иностранцев, которым был разрешен безвизовый въезд в закрытую страну.
Нам являлся старшим сыном бывшего руководителя КНДР Ким Чен Ира и приходился сводным братом нынешнему лидеру КНДР - Ким Чен Ыну, у них разные матери.
По словам малайзийского вице-премьера, решение связано с вопросом национальной безопасности. До этого граждане КНДР могли ездить в Малайзию, предъявляя загранпаспорт. По взаимной договоренности малазийцы являются одними из немногих иностранцев, которым был разрешен безвизовый въезд в закрытую страну.
13 февраля старший брат Ким Чен Нам был убит в аэропорту Куала-Лумпура.
Нам являлся старшим сыном бывшего руководителя КНДР Ким Чен Ира и приходился сводным братом нынешнему лидеру КНДР - Ким Чен Ыну, у них разные матери.
Он ранее считался одним из претендентов на место лидера Северной Кореи. Однако в 2001 году у него возник конфликт с отцом после неудачной попытки попасть в Японию по поддельному паспорту и он решил уехать из страны.
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