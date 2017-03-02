Убийство брата Ына: Малайзия хочет убрать безвизовый режим с КНДР

13 февраля старший брат Ким Чен Нам был убит в аэропорту Куала-Лумпура.

Нам являлся старшим сыном бывшего руководителя КНДР Ким Чен Ира и приходился сводным братом нынешнему лидеру КНДР - Ким Чен Ыну, у них разные матери.



Он ранее считался одним из претендентов на место лидера Северной Кореи. Однако в 2001 году у него возник конфликт с отцом после неудачной попытки попасть в Японию по поддельному паспорту и он решил уехать из страны.

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