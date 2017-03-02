Советницу Трампа не накажут за призыв покупать одежду от Иванки

В Белом доме заявили, что Келлиэнн Конуэй "непреднамеренно и без корыстных мотивов" призывала покупать вещи от Иванки Трамп в ходе телеинтервью

В Белом доме заявили, что советник президента Дональда Трампа Келлиэнн Конуэй "непреднамеренно и без корыстных мотивов" призывала покупать вещи от Иванки Трамп в ходе телеинтервью, передает Би-би-си.

Советник президента по вопросам этики Стефан Пассантино сообщил, что направил в управление по правительственной этике письмо о том, что он встретился к Конуэй и обсудил с ней этот вопрос.

9 февраля Келлиэнн Конуэй в телеэфире Fox News призвала зрителей покупать товары из коллекций дочери президента Иванки Трамп.

Вскоре после этого глава комитета по этике американского конгресса Джейсон Чейфец назвал такое поведение президентского советника неприемлемым, неправильным и явно выходящим за границы дозволенного.

Ранее стало известно, что один из крупнейших в США ритейлеров модной одежды Nordstrom отказался продавать продукцию принадлежащей Иванке Трамп дизайнерской компании, в том числе сумки и туфли. Тогда Дональд Трамп обвинил Nordstrom в предвзятом отношении к Иванке.

Реакция Трампа вызвала возмущение демократов, которые заявили, что неприемлемо и неэтично "набрасываться на частную компанию за то, что та отказалась участвовать в преумножении богатства его семьи".

Ранее на этой неделе Конуэй оказалась в центре еще одного скандала после появления фотографии, на которой видно, как она забралась с ногами на диван в Овальном кабинете Белого дома, не сняв туфли.

Сама она пояснила, что ее попросили сделать фотографию с определенного ракурса. При этом кабинет, по словам советника, был переполнен журналистами.

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