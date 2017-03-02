У Трампа не исключают силовую смену режима в Северной Корее - СМИ

Некоторые союзники США в Азиатско-Тихоокеанском регионе обеспокоились тем, что Вашингтон решил пересмотреть стратегию в отношении КНДР

Разрабатываемая администрацией президента США Дональда Трампа стратегия в отношении Северной Кореи допускает возможность применения военной силы для силовой смены режима и устранения ядерной угрозы от Пхеньяна. Об этом со ссылкой на статью в издании The Wall Street Journal сообщает агенство Голос Америки.

По данным источников газеты, возможность такого развития событий "вызывает озабоченность" у союзников США в Азиатско-Тихоокеанском регионе, хотя сам Трамп ранее заверил их, что не откажется от соглашений, которые в течение десятилетий составляли основу политики США в Азии.

Недавнее туманное обещание президента США "не допустить" создания в КНДР полнофункциональной межконтинентальной баллистической ракеты в сочетании с пересмотром стратегии побуждает некоторых лидеров региона "готовиться к смене американской политики", пишет WSJ.

В середине февраля замсоветника по нацбезопасности США Кэтлин Макфарленд провела совещание с представителями отвечающих за этот сектор ведомств, попросив их представить свои предложения по Северной Корее. "В том числе такие, которые один источник описал, как очень далекие от основного русла американской политики", - отмечает источник.

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По данным газеты, Белый дом просил представить "любые" варианты действий - от признания Северной Кореи ядерным государством до военных действий против режима Ким Чен Ын.

Идеи и предложения легли на стол Макфарленд вчера, во вторник. "Эти варианты будут дорабатываться и уточняться, после чего будут представлены президенту на рассмотрение", - подытожило издание.

Редакция Wall Street Journal опасается, что более отчетливая перспектива военных действий США в Северной Корее "может побудить Китай... перекрыть источники экономического жизнеобеспечения Пхеньяна, чего от него давно добивается Вашингтон".

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