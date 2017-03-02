Экс-генпрокурор США: Обама возвращается и готов зажигать

В Демократической партии, которая "никак не оправится" от поражения на выборах-2016, будут рады возвращению 44-го президента США, пишет The Telegraph

44-й президент США Барак Обама, каденция которого на должности №1 закончилась 20 января 2017 года, готов вернуться в политику. Об этом заявил экс-генпрокурор США Эрик Холдер, пишет издание The Telegraph.

"Это будет. Он возвращается и готов зажигать", - сказал он.

Возвращению Обамы в политику, пишет источник, "будут рады" в Демократической партии, которая "все еще не может оправиться от шока" поражения своего кандидата Хиллари Клинтон на президентских выборах 2016 года.

"Когда Обама покидал Белый дом, он сказал, что будет готов вмешаться, если действия его преемника будут угрожать главным американским ценностям", - пишет издание, добавляя, что тем самым Обама может нарушить негласный принцип, по которому бывший президент дистанцируется от политики.

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44-ый президент США Барак Обама после окончания второго президентского срока вместе с британским миллиардером Ричардом Брэнсоном занялся экстремальным водным спортом. В конце зимы Трамп заявил, что в утечке информации из Белого дома в СМИ виноват Обама.

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