Европарламент требует приостановить безвизовый режим с США

За соответствующую резолюцию законодательный орган ЕС проголосовал сегодня

Европарламент требует временно приостановить отмену визовых требований для граждан США. Об этом сообщает Укринформ.

Соответствующую резолюцию законодательный орган ЕС проголосовал сегодня.

"Европарламент считает, что Еврокомиссия юридически обязана принять решение о временном приостановлении действия исключения в отношении визовых требований для граждан третьих стран, которые не отменили визовые требования для граждан некоторых стран-членов", - отмечается в документе.

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