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Европарламент требует приостановить безвизовый режим с США

02.03.2017 13:58
За соответствующую резолюцию законодательный орган ЕС проголосовал сегодня
Европарламент требует приостановить безвизовый режим с США
Фото: EPA

Европарламент требует временно приостановить отмену визовых требований для граждан США. Об этом сообщает Укринформ.

Соответствующую резолюцию законодательный орган ЕС проголосовал сегодня.

"Европарламент считает, что Еврокомиссия юридически обязана принять решение о временном приостановлении действия исключения в отношении визовых требований для граждан третьих стран, которые не отменили визовые требования для граждан некоторых стран-членов", - отмечается в документе.

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