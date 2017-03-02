Европарламент требует приостановить безвизовый режим с США
02.03.2017 13:58
За соответствующую резолюцию законодательный орган ЕС проголосовал сегодня
Фото: EPA
Европарламент требует временно приостановить отмену визовых требований для граждан США. Об этом сообщает Укринформ.
Соответствующую резолюцию законодательный орган ЕС проголосовал сегодня.
"Европарламент считает, что Еврокомиссия юридически обязана принять решение о временном приостановлении действия исключения в отношении визовых требований для граждан третьих стран, которые не отменили визовые требования для граждан некоторых стран-членов", - отмечается в документе.
Читайте также: ЕС и США едины в отношении санкций против РФ - Могерини
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
14:07
-
14:19
-
13:54
-
12:59
-
12:34
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...
Загрузка...
Спецпроекты
Новости партнеров