В Германии задержали двух сирийцев по подозрению в экстремизме
В Германии задержали в городах Дюссельдорф и Гиссен после обысков двух сирийцев по подозрению в связях с экстремистской группировкой Фронт Нусра. Об этом сообщает The Associated Press.
Один из задержанных подозревается в совершении военных преступлений, а именно за убийство 36 сирийских правительственных служащих его подразделением в марте 2013 года. В заявлении федеральной прокуратуры говорится, что подозреваемый осуществлял "так называемые шариатские смертные приговоры".
Второй подозреваемый подозревается в участии в вооруженной борьбе против сирийских правительственных войск.
В прокуратуре отказалась подтвердить информацию о том, что мужчина приехал в Германию как проситель убежища.
9 февраля в немецком городе Геттинген в ходе спецоперации полиция задержала двоих подозреваемых в подготовке теракта.
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