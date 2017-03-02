В Германии задержали двух сирийцев по подозрению в экстремизме

Один из задержанных подозревается в причастности к убийству 36 сирийских правительственных служащих

В Германии задержали в городах Дюссельдорф и Гиссен после обысков двух сирийцев по подозрению в связях с экстремистской группировкой Фронт Нусра. Об этом сообщает The Associated Press.

Один из задержанных подозревается в совершении военных преступлений, а именно за убийство 36 сирийских правительственных служащих его подразделением в марте 2013 года. В заявлении федеральной прокуратуры говорится, что подозреваемый осуществлял "так называемые шариатские смертные приговоры".

Второй подозреваемый подозревается в участии в вооруженной борьбе против сирийских правительственных войск.

В прокуратуре отказалась подтвердить информацию о том, что мужчина приехал в Германию как проситель убежища.

9 февраля в немецком городе Геттинген в ходе спецоперации полиция задержала двоих подозреваемых в подготовке теракта.

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