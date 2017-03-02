Во Франции суд отложил рассмотрение экстрадиции премьера Косово

Вопрос об экстрадиции Рамуша Харадиная должен быть решен судом сегодня, 2 марта

Французский апелляционный суд отложил решение о возможной экстрадиции бывшего премьер-министра Косово Рамуша Харадиная. Об этом сообщает Reuters.

"Французский апелляционный суд заявил в четверг, что он откладывает решение о возможной экстрадиции бывшего премьер-министра Косово Рамуша Харадиная", - говорится в сообщении.

Вопрос об экстрадиции Харадиная должен быть решен судом сегодня, 2 марта.

5 января французская полиция задержала бывшего премьер-министра Косово Рамуша Харадиная на основании ордера, выданного сербскими властями, с требованием его экстрадиции.

Сербия обвиняет Харадиная в совершении ряда тяжких преступлений во время войны в Косово в 1998-1999 годах.

Читайте также: В Косово в здание парламента бросили взрывчатку

4 августа 2015 года сообщалось, что парламент непризнанного Косово проголосовал за изменение конституции для создания военного трибунала по расследованию военных преступлений. Харадинай, бывший премьер-министр страны, был среди тех, кто проголосовал против создания трибунала.

После десятилетия межэтнического напряжения между косовскими албанцами и сербами, в 1998 году Армия Освобождения Косово вступила в вооруженную борьбу против войск ныне покойного сербского лидера Слободана Милошевича, добившись, в конце концов, поддержки военно-воздушных сил НАТО, вмешавшихся, чтобы остановить физическое уничтожение и депортацию мирного албанского населения. В июне 1999 года Косово заняли войска НАТО.



Автономия провозгласила независимость от Сербии в 2008 году, а ее суверенитет был признан более чем 100 странами. Украина не признает суверенитета Косово.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.