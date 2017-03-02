Арест журналиста из ФРГ нанес вред отношениям Турции и Германии

По словам главы МИД ФРГ, арест корреспондента немецкой газеты Die Welt Дениза Ючеля нанес серьезный вред отношениям между Турцией и Германией

Арест корреспондента немецкой газеты Die Welt Дениза Ючеля в Турции нанес серьезный вред отношениям между Турцией и Германией. Об этом заявил сегодня министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль, отвечая на вопросы журналистов, передает корреспондент LIGA.net.

"Мы каждый день, каждый час используем любую возможность дать понять турецкой стороне, что арест Дениза Ючеля - это нарушение международного права и ограничение свободы слова", - сказал он.

По словам министра, Германия пытается донести турецкой стороне, как этот арест воспринимается в Германии. "Им сложно будет исправить тот вред, который нанесен отношениям между нашими странами. Это очень большой груз для наших отношений. И мы очень надеемся на то, что турецкая сторона и турецкая юстиция примут во внимание аргументы адвокатов, немецкого посольства, федерального правительства… Вред, который нанесен нашим отношениям, очень большой", - сказал Габриэль.

Ранее сообщалось, что в Турции по обвинению в членстве в террористической организации и распространении пропаганды арестован корреспондент немецкой газеты Die Welt. Дениз Ючель, имеющий двойное гражданство Турции и Германии, сдался турецкой полиции во вторник, 14 февраля.

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