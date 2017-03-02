Войска Асада освободили Пальмиру от боевиков ИГ - Минобороны РФ

Об освобождении Пальмиры президенту РФ Владимиру Путину доложил министр обороны Сергей Шойгу

Войска режима Башара Асада при поддержке российской авиации завершили операцию по освобождению сирийского города Пальмира от боевиков Исламского государства. Об этом президенту РФ Владимиру Путину доложил министр обороны Сергей Шойгу, сообщает прокремлевский ресурс ТАСС.

Информацию озвучил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Сегодня СМИ сообщали, что боевики ИГ оставили большую часть Пальмиры под натиском правительственных войск.

Пальмира - один из богатейших городов поздней античности, расположенный в одном из оазисов Сирийской пустыни, между Дамаском и Евфратом. В настоящее время на месте Пальмиры - сирийская деревня и развалины величественных сооружений, принадлежащих к числу лучших образцов древнеримской архитектуры и признанных ЮНЕСКО памятником Всемирного наследия. Вдоль главной улицы древнего города располагаются колоннады и монументальные арки.

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