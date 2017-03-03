USD:  26.96  27.26   EUR:  28.30  28.92  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

Швеция возобновляет призыв из-за активности России

03.03.2017 02:42
В минобороны Швеции говорят, что решили вернуть призыв в армию из-за аннексии Крыма, конфликта в Украине и активности России
Швеция возобновляет призыв из-за активности России
Фото: EPA

В Швеции возобновляют призыв в армию. Такое решение приняло шведское правительство, сообщает BBC.

С 1 января 2018 года на службу призовут четыре тысячи мужчин и женщин. Призывники будут служить от девять месяцев до года. 

"Незаконная аннексия Россией Крыма, конфликт в Украине и рост военной активности по соседству - некоторые причины", - объяснила представитель министерства обороны Маринетт Радебо. 

Призыв в Швеции отменили в 2010 году. 

В сентябре 2016 года был восстановлен гарнизон на острове Готтланд, который расположен между шведским полуостровом и тремя странами Балтии. 

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.


ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Загрузка...
узнать больше
slovoidilo.ua
Новости партнеров
 