Швеция возобновляет призыв из-за активности России

В минобороны Швеции говорят, что решили вернуть призыв в армию из-за аннексии Крыма, конфликта в Украине и активности России

В Швеции возобновляют призыв в армию. Такое решение приняло шведское правительство, сообщает BBC.



С 1 января 2018 года на службу призовут четыре тысячи мужчин и женщин. Призывники будут служить от девять месяцев до года.



"Незаконная аннексия Россией Крыма, конфликт в Украине и рост военной активности по соседству - некоторые причины", - объяснила представитель министерства обороны Маринетт Радебо.



Призыв в Швеции отменили в 2010 году.

В сентябре 2016 года был восстановлен гарнизон на острове Готтланд, который расположен между шведским полуостровом и тремя странами Балтии.

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