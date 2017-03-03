Швеция возобновляет призыв из-за активности России
В Швеции возобновляют призыв в армию. Такое решение приняло шведское правительство, сообщает BBC.
С 1 января 2018 года на службу призовут четыре тысячи мужчин и женщин. Призывники будут служить от девять месяцев до года.
"Незаконная аннексия Россией Крыма, конфликт в Украине и рост военной активности по соседству - некоторые причины", - объяснила представитель министерства обороны Маринетт Радебо.
Призыв в Швеции отменили в 2010 году.
В сентябре 2016 года был восстановлен гарнизон на острове Готтланд, который расположен между шведским полуостровом и тремя странами Балтии.
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