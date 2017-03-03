Зять и советник Трампа встречался с российским послом - СМИ

Джаред Кушнер был на закрытой встрече экс-советника Трампа Майкла Флинна с послом России, которая состоялась в декабре прошлого года

Старший советник и зять президента США Джаред Кушнер был на закрытой встрече с послом РФ Сергеем Кисляком. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на представителя Белого дома.



Встреча состоялась в декабре 2016 года.



На встрече был также экс-советник Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн. Он "устанавливал линию коммуникации" между новой администрацией и российским правительством.



Со ссылкой на источники в окружении Трампа отмечается, что именно Флинн играл ключевую роль на встрече и он поддерживал связь с российским послом во время предвыборной кампании.



По словам представителя Белого дома Хоуп Хикс, Кушнер встречался и с представителями других стран, а с Кисляком это была единственная его встреча.

14 февраля Флинн подал в отставку. Отставке предшествовала критика в его адрес за обсуждение проблемы санкций с российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком в конце декабря.

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