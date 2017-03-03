Генпрокурор США о разговоре с послом РФ: Возникла тема Украины

Сешнс вспомнил, что во время встречи с послом России Кисляком говорили о терроризме и "как-то возникла" тема Украины

Генеральный прокурор, глава министерства юстиции США Джефф Сешнс заявил, что говорил с российским послом как сенатор, а не как заместитель президента Дональда Трампа. Об этом сообщает BBC.



По словам генпрокурора, во время разговора с послом РФ Сергеем Кисляком он упомянул, что один раз был в России в 1991 году. Говорили о терроризме и затем "как-то возникла тема Украины".

Встреча Кисляка и Сешнса была в сентябре 2016 года.

"Я никогда не встречался с российскими оперативниками или посредниками относительно кампании Трампа", - сказал Сешнс.

Генпрокурор заявил о самоотводе от расследований ФБР возможных связей команды Трампа с Россией во время предвыборной кампании.

СМИ сообщили, что Сешнс во время утверждения на должность скрыл тот факт, что в прошлом году провел две встречи с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком.

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