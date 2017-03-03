Малайзия депортирует в КНДР подозреваемого в убийстве брата Ына
Власти Малайзии освободили из тюрьмы гражданина Северной Кореи, арестованного по делу об убийстве Ким Чон Нама, брата лидера КНДР Ким Чен Ына, передает Би-би-си.
Полиция пришла к выводу, что в отношении Ри Чен Чола собрано недостаточно доказательств для предъявления обвинений. Он будет депортирован в Северную Корею за нарушение миграционного законодательства.
Ри Чен Чол проживал на территории Малайзии в течение трех лет, но как выяснилось, срок действия выданного ему разрешения на работу в стране истек 6 февраля 2017 года.
Накануне стало известно, что Малайзия отменила безвизовый въезд на территорию страны для граждан Северной Кореи из соображений безопасности.
Следственные органы Малайзии подозревают в причастности к убийству семь других граждан КНДР, в том числе дипломатического работника.
Власти Северной Кореи отвергают какую-либо причастность к убийству.
Ким Чон Нам был убит 13 февраля с помощью большой дозы нервно-паралитического токсина VX.
Согласно видеозаписи с места убийства, попавшей в СМИ, две женщины подошли к мужчине в светлом пиджаке и джинсах и набросили ему что-то на лицо. Затем они убежали, а мужчина подошел к службе охране аэропорта. К нему вызвали медиков, однако по дороге в больницу мужчина скончался.
Власти Малайзии предъявили обвинение в убийстве Ким Чон Нама двум женщинам, которые были ранее задержаны по этому делу. Обе они отвергают предъявленные обвинения.
В среду МИД Малайзии опубликовал заявление, в котором осудил использование токсина VX, отметив, что он представляет огромную опасность для людей.
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