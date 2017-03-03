Малайзия депортирует в КНДР подозреваемого в убийстве брата Ына

Полиция пришла к выводу, что в отношении Ри Чен Чола собрано недостаточно доказательств для предъявления обвинений

Власти Малайзии освободили из тюрьмы гражданина Северной Кореи, арестованного по делу об убийстве Ким Чон Нама, брата лидера КНДР Ким Чен Ына, передает Би-би-си.

Полиция пришла к выводу, что в отношении Ри Чен Чола собрано недостаточно доказательств для предъявления обвинений. Он будет депортирован в Северную Корею за нарушение миграционного законодательства.

Ри Чен Чол проживал на территории Малайзии в течение трех лет, но как выяснилось, срок действия выданного ему разрешения на работу в стране истек 6 февраля 2017 года.

Накануне стало известно, что Малайзия отменила безвизовый въезд на территорию страны для граждан Северной Кореи из соображений безопасности.

Следственные органы Малайзии подозревают в причастности к убийству семь других граждан КНДР, в том числе дипломатического работника.

Власти Северной Кореи отвергают какую-либо причастность к убийству.

Ким Чон Нам был убит 13 февраля с помощью большой дозы нервно-паралитического токсина VX.

Согласно видеозаписи с места убийства, попавшей в СМИ, две женщины подошли к мужчине в светлом пиджаке и джинсах и набросили ему что-то на лицо. Затем они убежали, а мужчина подошел к службе охране аэропорта. К нему вызвали медиков, однако по дороге в больницу мужчина скончался.

Власти Малайзии предъявили обвинение в убийстве Ким Чон Нама двум женщинам, которые были ранее задержаны по этому делу. Обе они отвергают предъявленные обвинения.

В среду МИД Малайзии опубликовал заявление, в котором осудил использование токсина VX, отметив, что он представляет огромную опасность для людей.

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