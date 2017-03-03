Российский оппозиционер Дадин сообщил детали пыток в колонии

Ильдара Дадина обвиняли в том, что он якобы говорил жаргонные слова "менты" и "баланда"

В РФ оппозиционный активист Ильдар Дадин, который недавно вышел на свободу, рассказал подробности пребывания в колонии. Об этом сообщает DW.

"С 7.30 до 8 утра была уборка. Причем ты не можешь быстро убраться и стоять, пока время уборки не закончилось. Нужно взять тряпку и снова что-то тереть, заново мыть пол. Я спросил: а как узнать об окончании? Часов в колонии нет. Мне сказали: а вот как "Любэ" начнется. Утром и вечером на каждой проверке включали группу "Любэ". Ура-патриотические песни. У меня прямо было ощущение, что сотрудники ФСИН себя так настраивают: что они борются со злом, мутузят преступников, проходят утром по этим камерам, у них опасная работа", - подчеркнул Дадин.

Он добавил, что возможно саундтрек подобран так, чтобы сотрудники чувствовали: они добро, которое борется со злом. "Им тяжело, но они преодолеют. Я уверен, они думают, что они несут добро. Они понимают, скорее всего, что они делают зло, но им нужно внушить самим себе, что они делают правильное", - уточнил Дадин.



По его словам, по рабочим дням включали радио.





"Книг первые 40 дней не было. Потом пришел какой-то правозащитник с проверкой и мне предложили воспользоваться библиотекой. Вообще-то библиотекарь должен заходить в камеру минимум раз в неделю, но ко мне до этого никто не приходил. У него была в основном какая-то глупая фантастика", - сказал Дадин.





Отвечая на вопрос о том, что значит, что он после пыток "сломался", Дадин сказал: "Согласился выполнять все требования начальства. Перестал бороться за свои права, ни на что не жаловался, подписывал, не глядя, все взыскания, на основании которых мне продлевали строгие условия содержания".



По словам Дадина, его обвиняли в том, что я он якобы говорил жаргонные слова "менты" и "баланда", пререкался с начальством, отказывался принимать пищу, встал на 4 минуты позже звонка.



"Все это ложь. Я, например, никогда не говорю "менты". Я мог сказать: "негодяи", "мерзавцы", "фашисты", можно проверить на видеорегистраторах", - добавил Дадин.







26 февраля Дадин покинул исправительную колонию Рубцовска в Алтайском крае.





Он был первым россиянином, осужденным по новой статье УК 212.1 о неоднократном нарушении правил проведения массовых мероприятий. В декабре 2015 года Басманный районный суд Москвы приговорил его к трём годам лишения свободы. Затем в апелляционной инстанции наказание было смягчено на полгода.





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