Трамп об обвинениях в адрес генпрокурора: Это охота на ведьм

Президент США называет генпрокурора Джеффа Сешнса "честным человеком", хотя демократы обвиняют его в обмане о контактах с российским послом

Президент США Дональд Трамп обвинил демократов в "охоте на ведьм" за критику генерального прокурора Джеффа Сешнса, который пытался умолчать о контактах с послом России во время президентской кампании 2016 года. Об этом сообщает ABC News.

Трамп называет Сешнса "честным человеком", который "не сделал ничего плохого".

"Он мог бы высказать свою реакцию более точно, но это было явно не намеренно", - отметил он.

По версии президента США, поднимая скандал демократы пытаются сохранить лицо после проигрыша на выборах, при этом "преувеличили свои силы и утратили контроль над реальностью". "Это тотальная охота на ведьм!" - подытожил Трамп.

2 марта СМИ сообщили, что Сешнс во время утверждения на должность скрыл тот факт, что в прошлом году провел две встречи с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком. После этого Сешнс заявил о самоотводе от расследований ФБР возможных связей команды президента Дональда Трампа с Россией во время предвыборной кампании.

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