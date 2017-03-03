Военные самолеты РФ четырежды за день провоцировали пилотов НАТО

Командующий ВВС США в Европе уточнил, что в трех случаях это были истребители Су-24, еще один инцидент случился с противолодочным самолетом Ил-38

Четыре опасных сближения самолетов вооруженных сил РФ и НАТО было зафиксировано 10 февраля 2016 года. Об этом сообщил командующий ВВС США в Европе генерал Тод Уолтерс. По словам Уолтерса, после этого подобных инцидентов не было, передает Укринформ со ссылкой на Defense News.

Генерал уточнил, что в трех случаях это были российские истребители Су-24, еще один инцидент случился при участии противолодочного самолета Ил-38.

По мнению командующего ВВС США в Европе, ситуация, когда российские самолеты пролетали в опасной близости к самолетам США или их союзников, выразивших обеспокоенность по поводу возможности возникновения аварий или роста напряженности между двумя государствами, должна "стабилизироваться" в течение около шести месяцев.

Уолтерс рассказал, что высшие должностные лица США пытаются получить информацию о таких инцидентах у российской стороны, однако попытки иногда остаются безрезультатными.

"Иногда мы не получаем ожидаемый ответ. Иногда не получаем ответа вообще", - сказал он.

Когда его спросили, считает ли генерал такие близкие сближения ошибками в оценке ситуации со стороны российских пилотов или же это политический сигнал, Уолтерс сказал, что возможны оба варианта.

В пятницу, 10 февраля, представитель Европейского командования США Дэнни Хермандес сообщил, что российские военные самолеты несколько раз приблизились к американскому эсминцу Porter в Черном море. При этом в министерстве обороны России заявили, что такие инциденты не происходили.

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