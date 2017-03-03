В Кремле увидели дестабилизацию Македонии усилиями Запада

МИД государства-агрессора обвинил ЕС и НАТО в попытках привести к власти в стране "потерпевшую поражение" на недавних выборах оппозицию

Государство-агрессор Россия обвинило Запад во вмешательстве во внутренние дела Македонии. Об этом говорится в комментарии МИД РФ "в связи с обострением ситуации в Республике Македонии".



"С озабоченностью констатируем, что политический кризис в Македонии, спровоцированный грубым вмешательством извне во внутренние дела этой страны, усугубляется. Македонцам при активном содействии есовских и натовских руководителей пытаются навязать "албанскую платформу", сверстанную в Тиране в кабинете премьер-министра под картой так называемой Великой Албании, иллюстрирующей территориальные претензии в отношении обширных районов соседних Черногории, Сербии, Македонии и Греции", - говорится в заявлении.



В МИД государства-агрессора утверждают, что в эту "аферу" вовлечены и власти "односторонне провозгласившего независимость Косово", и заявляют об опасности, "чреватой разрушением македонской государственности и дестабилизацией на Балканах в целом".



Москва также обвиняет Запад в попытках "руками албанского меньшинства" Македонии привести к власти "потерпевшую поражение" на недавних выборах оппозицию, "подписавшуюся под ультимативными требованиями албанцев, ведущими к подрыву конституционных устоев страны".

Читайте также: Глава МИД Великобритании: Запад должен усилить давление на Россию

В декабре 2016 года на внеочередных парламентских выборах в Македонии практически одинаковое количество голосов получили две партии - правящая Внутренняя македонская революционная организация - Демократическая партия македонского национального единства (ВМРО-ДПМНЕ) и оппозиционный Социал-демократический союз (СДСМ), враждующие уже много лет.

Получив небольшой перевес в количестве мандатов, ВМРО-ДПМНЕ, однако, не смогла сформировать коалицию и правительство из-за нехватки голосов.

В то же время СДСМ заявил о готовности создать коалицию с албанскими партиями, однако президент Македонии Георге Иванов отказал оппозиции в праве сформировать правительство. В ответ на это Евросоюз призвал Иванова пересмотреть свое решение и соблюдать закон.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.