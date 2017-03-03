В Минобороны РФ заявили о разговоре с представителями НАТО

Это первый контакт на высоком уровне между представителями НАТО и России после того, как Альянс заморозил отношения из-за войны в Украине

В Министерстве обороны России заявили, что между главой Генерального штаба армии РФ и председателем Военного комитета НАТО генералом Петром Павелем состоялся телефонный разговор. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Это был первый контакт на высоком уровне за последние три года, поскольку Альянс приостановил диалог с Россией в 2014 году из-за аннексии Крыма и поддержки РФ боевиков в Донбассе, передает агентство.

В Минобороны РФ сообщили, что Герасимов и Павел обсудили "предотвращение инцидентов, перспективы восстановления военного сотрудничества и острые вопросы безопасности", якобы подтвердив необходимость совместных шагов по снижению напряжения на границах.

9 февраля 2017 года сообщалось, что НАТО обещали усилить политическое давление на страну-агрессора Россию в связи с эскалацией ситуации в Донбассе.

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