РФ объявила депутата-беглеца Вороненкова в международный розыск

Следком России обвиняет бежавшего в Киев экс-депутата нелегитимной Госдумы в мошенничестве и фальсификации государственных документов

Следственный комитет РФ объявил в международный розыск бывшего депутата от КПРФ нелегитимной Госдумы Российской Федерации 6-го созыва Дениса Вороненкова, переехавшего на Украину и получившего здесь гражданство. Об этом сообщает агентство Би-би-си.

О таком решении ведомства стало известно в Басманном суде Москвы, где 3 марта рассматривалось ходатайство следствия о заочном аресте Вороненкова.

Как сообщил следователь, российские силовики не обладают достоверными сведениями о том, где находится Вороненков.

Ранее Вороненков был объявлен СК РФ в федеральный розыск. Бывший депутат РФ проходит обвиняемым по делу о мошенничестве и фальсификации государственных документов. По версии следствия, Вороненков стал организатором мошеннической схемы при продаже здания в Москве.

14 февраля 2017 года сообщалось, что депутат Вороненков и его супруга, также депутат Госдумы РФ, Мария Максакова в октябре 2016 года, еще до окончания депутатских полномочий, выехали в Украину. Они получили гражданство Украины и не собираются возвращаться в Россию.

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

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