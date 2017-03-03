Посетители зоопарка в Тунисе забили камнями крокодила

По словам ветеринара зоопарка, многие животные страдают от посетителей. К примеру, люди бросают камни в львов и бегемотов

Зоопарк в столице Туниса был временно закрыт после того, как посетители камнями забили до смерти крокодила. Об этом сообщает ВВС.

Администрация зоопарка Belvedere опубликовала на своей странице в Facebook фотографию рептилии с окровавленной головой.

По информации муниципалитета Туниса, крокодил умер от внутреннего кровоизлияния.

Руководство зоопарка решило усилить охрану объекта.

Как отмечает агентство, в зоопарке уже давно возникали проблемы с поведением посетителей, также зоопарк подвергался критике из-за состояния животных.

"Это ужасно. Вы не можете себе представить, как животные страдают от некоторых посетителей", - сообщил ветеринар зоопарка.

"Граждане оставляют отходы и пластиковые пакеты. Они бросают камни в львов и бегемотов", - добавил он.

Согласно последним исследованиям, обитавшие на Земле шерстистые мамонты вымерли в результате генетических мутаций, из-за которых их шерсть приобретала неестественный блеск, они теряли обоняние и отбивались от стада.

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