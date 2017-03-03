В США арестовали подозреваемого в угрозах еврейским центрам
В Сент-Луисе, штат Миссури, арестовали мужчину, подозреваемого в том, что он угрожал взорвать еврейские центры в стране. Им оказался некий 31-летний Хуан Томпсон. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на ФБР.
По информации полиции, задержанный восемь раз угрожал еврейским центрам в США, вызвав панику.
Правоохранители утверждают, что угрозы были частью кампании, которую развернул Томпсон для того, чтобы "мучить и унижать" женщину, имени которой они не называют.
По данным властей США, прошлым летом Томпсон расстался с подругой. На следующий день после разрыва ее начальник получил письмо якобы из СМИ, в котором говорилось, что она была оштрафована за пьяное вождение.
С этого момента, считает полиция, Томпсон начал преследовать женщину. В январе и феврале этого года он угрожал еврейским центрам, полагают в полиции, а затем попытался свалить вину за рассылку этих угроз на бывшую подругу.
Власти уверены, что именно он направил письмо в офисы Антидиффамационной лиги, которая борется с проявлением антисемитизма и оскорблением евреев. В письме говорилось, что ответственность за угрозы несет его бывшая девушка.
На следующий день после получения письма в организацию позвонили и сообщили, что в здании заложена взрывчатка.
В социальных сетях Томпсон также обвинял свою бывшую девушку в том, что она угрожает еврейским центрам от его имени. Он утверждал, что так она якобы пытается отправить его в тюрьму. В своих постах он осуждал угрозы в адрес еврейских центров.
Также выяснилось, что Томпсон работал журналистом и был уволен из издания Intercept за то, что придумывал новости.
С начала января в адрес еврейских центров поступило по меньшей мере 100 угроз.
21 февраля президент США Дональд Трамп впервые выступил с публичным осуждением антисемитских инцидентов в Соединенных Штатах после того, как еврейские общинные центры получили новые угрозы взрывов, а также после массового вандализма на еврейском кладбище.
Ранее Трамп назвал лжецом задавшего ему вопрос об увеличении случаев антисемитизма в США журналиста и посоветовал тому "сесть на место и помолчать".
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