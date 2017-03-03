Трамп хочет проверить связи с Путиным лидера демократов в Сенате

Президент США назвал сенатора от демократов Чака Шумера "тотальным лицемером"

Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости начала расследования связей сенатора от демократов Чака Шумера с Россией и ее президентом Владимиром Путиным. Об этом Трамп написал в Twitter, опубликовав совместное фото Шумера с Путиным.

"Мы должны немедленно начать расследование в отношении Чака Шумера и его связей с Россией и Путиным. Тотальный лицемер!" - написал Трамп.

В конце января Шумер и республиканец Джон Маккейн инициировали рассмотрение Сенатом законопроекта о запрете снятия санкций против Российской Федерации президентом Трампом.

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