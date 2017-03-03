Резня бензопилой в Минске: 17-летний белорус получил срок

Суд признал Казакевича виновным в убийстве, покушении на убийство и злостном хулиганстве. Отбывать наказание Казакевич будет в колонии общего режима

Минский городской суд приговорил к 15 годам лишения свободы Владислава Казакевича - бывшего студента, напавшего прошлой осенью с бензопилой на посетителей торгового центра. Он убил женщину и ранил еще двоих. Об этом сообщает Би-би-си.

Суд признал Казакевича виновным в убийстве, покушении на убийство и злостном хулиганстве. Отбывать наказание Казакевич будет в колонии общего режима.

Относительно мягкое наказание обусловлено тем, что в момент нападения с бензопилой и топором на посетителей торгового центра "Новая Европа" Владу Казакевичу было 17 лет.

Несовершеннолетние преступники, согласно белорусскому законодательству, даже за особо тяжкие преступления не могут быть подвергнуты пожизненному заключению либо смертной казни. Несовершеннолетних также не могут отправить отбывать наказание в колонию строгого или усиленного режима.

К моменту вынесения приговора подсудимому исполнилось 18, но наказание суд выносил подростку, и назначенный 15-летний срок - максимум, разрешенный законом.

Потерпевшим по решению суда Казакевич обязан выплатить более $100 тысяч в качестве компенсации ущерба.

В своем последнем слове Казакевич заявил: "К сожалению, я не выполнил своих планов по массовому убийству. Я еще вернусь, чтобы закончить начатое".

Как пишет Спутник, адвокат и отец устроившего кровавую резню в ТЦ "Новая Европа" Казакевича еще не решили, будут ли они обжаловать приговор.

8 октября 2016 года в торговом центре Европа в Минске мужчина с топором и бензопилой напал на посетителей. С заведенной бензопилой он причинил несовместимые с жизнью телесные повреждения женщине. Она скончалась на месте. После этого он достал топор и начал угрожать находящимся вблизи людям. В результате пострадала еще двое человек.

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