В Китае создана крупнейшая в мире станция испытаний технологий 5G

В настоящее время на станции успешно завершен первый этап разработки и испытаний технологий 5G

В пекинском районе Хуайжоу создана крупнейшая в мире станция испытаний технологий 5G - мобильной связи пятого поколения. Об этом сообщили в Министерстве промышленности и информатизации КНР, передает агентство Синьхуа.

На состоявшемся в Барселоне Всемирном конгрессе мобильных технологий 2017 замглавы китайской группы по продвижению разработки технологии 5G и гендиректор отдела технологий компании China Mobile Ван Сяоюнь отметил, что в реализации проектов в китайской опытной сети 5G принимают участие глобальные предприятия по разработке технологий, такие как Ericsson, Huawei, Nokia, ZTE, DTT и Intel.

Как сообщается, в настоящее время успешно завершен первый этап разработки и испытаний технологий 5G, на котором была проверена техническая осуществимость ключевых беспроводных сетевых технологий в условиях 5G.

Испытания второго этапа уже начались.

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