У берегов Папуа Новой Гвинеи произошло мощное землетрясение

Предупреждений об угрозе цунами нет, также пока не сообщается о разрушениях

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В Папуа Новой Гвинее произошло землетрясение силой 6,3 балла. Об этом сообщает SBS News.

По данным Геологической службы США, предупреждения о цунами нет.

Эпицентр подземных толчков был на 120 км южнее острова Бугенвилль.

Нет сообщений о разрушениях и пострадавших. Читайте также: Мощное землетрясение на Филиппинах - есть жертвы: видео Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

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