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У берегов Папуа Новой Гвинеи произошло мощное землетрясение

04.03.2017 08:58
Предупреждений об угрозе цунами нет, также пока не сообщается о разрушениях
У берегов Папуа Новой Гвинеи произошло мощное землетрясение
Скриншот

В Папуа Новой Гвинее произошло землетрясение силой 6,3 балла. Об этом сообщает SBS News.

По данным Геологической службы США, предупреждения о цунами нет.

Эпицентр подземных толчков был на 120 км южнее острова Бугенвилль.

Нет сообщений о разрушениях и пострадавших. 

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