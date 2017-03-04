У берегов Папуа Новой Гвинеи произошло мощное землетрясение
04.03.2017 08:58
Предупреждений об угрозе цунами нет, также пока не сообщается о разрушениях
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В Папуа Новой Гвинее произошло землетрясение силой 6,3 балла. Об этом сообщает SBS News.
По данным Геологической службы США, предупреждения о цунами нет.
Эпицентр подземных толчков был на 120 км южнее острова Бугенвилль.
Нет сообщений о разрушениях и пострадавших.
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