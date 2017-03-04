В Антарктиде новый температурный рекорд: 17,5 градусов тепла

Новый температурный максимум зафиксировали метеорологи на севере Антарктического полуострова

В Антарктиде зафиксировали температурный рекорд - 17,5 градусов тепла по Цельсию. Об этом сообщает метеорологическое агентство США, передает Reuters.



Рекорд зафиксировали на аргентинской исследовательской станции в крайней северной точке Антарктического полуострова.



Всемирная метеорологическая станция поясняет, что точное установление температурных максимумов и минимумов помогает построить четкую картину погоды и климата на крайних точках Земли.

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