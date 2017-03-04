Китай увеличивает военный бюджет на 7%

В этом году оборонный бюджет Китая составит 1,3% от ВВП

Китай увеличит военные расходы на 7% в этом году. Об этом сообщает BBC.



В 2017 году военный бюджет Китая составит 1,3% от ВВП страны.



О таком решении заявили после того, как Дональд Трамп анонсировал увеличение оборонного бюджета США.

В последние годы Китай модернизирует армию, но его военные расходы значительно меньше, чем у США. При этом оборонный бюджет Китая занимает второе место в мире после Соединенных Штатов.

Читайте также: Трамп заявил о самом масштабном военном наращивании в истории США



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.