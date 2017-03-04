Китай увеличивает военный бюджет на 7%
04.03.2017 10:47
В этом году оборонный бюджет Китая составит 1,3% от ВВП
Фото: EPA
Китай увеличит военные расходы на 7% в этом году. Об этом сообщает BBC.
В 2017 году военный бюджет Китая составит 1,3% от ВВП страны.
О таком решении заявили после того, как Дональд Трамп анонсировал увеличение оборонного бюджета США.
В последние годы Китай модернизирует армию, но его военные расходы значительно меньше, чем у США. При этом оборонный бюджет Китая занимает второе место в мире после Соединенных Штатов.
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