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Китай увеличивает военный бюджет на 7%

04.03.2017 10:47
В этом году оборонный бюджет Китая составит 1,3% от ВВП
Китай увеличивает военный бюджет на 7%
Фото: EPA

Китай увеличит военные расходы на 7% в этом году. Об этом сообщает BBC.

В 2017 году военный бюджет Китая составит 1,3% от ВВП страны.

О таком решении заявили после того, как Дональд Трамп анонсировал увеличение оборонного бюджета США.

В последние годы Китай модернизирует армию, но его военные расходы значительно меньше, чем у США. При этом оборонный бюджет Китая занимает второе место в мире после Соединенных Штатов.

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