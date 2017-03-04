СМИ: Трамп намерен отложить сделку с Россией по борьбе с ИГ

На фоне расследования связей членов предвыборного штаба Трампа с Россией, президент США сообщил советникам о намерении отложить сделку с Россией





Пересмотр центрального принципа внешней политики президента подчеркивает растущие политические риски в налаживании более тесных отношений с Россией, поскольку ФБР расследует связи членов его предвыборного штаба с Москвой, а комитеты Конгресса наращивают обороты расследования по вмешательству России в выборы 2016 года.





Противоречивая информация о встречах с послом России в США уже привела к отставке секретаря по национальной безопасности Майкла Флинна, и призывам к отставке генпрокурора США Джеффа Сешнса. Новый скептицизм Трампа относительно сделки с Москвой также свидетельствует о растущем влиянии новой группы советников, которые заняли более жесткую позицию по отношению к России, включая министра обороны Джеймса Мэттиса и нового советника по национальной безопасности Герберта Макмастера . По словам представителя администрации, присутствовавшего на совещании, Макмастер на своей первой встрече с персоналом Совета национальной безопасности назвал Россию, также как и Китай, страной, которая хочет изменить нынешний мировой порядок.





Европейские союзники также подталкивают администрацию Трампа не делать каких-либо ранних уступок России. Иностранные чиновники подчеркивают, что положение США в мире может ухудшиться, если пойти на уступки России, вместо того, чтобы сосредоточиться на важности альянса США и Европы для противостояния РФ.





На прошедшей на прошлой неделе встрече в Овальном кабинете Трамп сказал советникам, что недавнее нарушение Россией договора о контроле над вооружениями было одним из осложняющих факторов. В феврале администрация Трампа обвинила Россию в нарушении Договора о нераспространении ядерного оружия, подписанного в 1987 году, из-за размещения крылатой ракеты. Представитель Белого дома подтвердил факт разговора, заявив, что Трамп считает, что нарушение договора делает соглашение о безопасности с Россией "все более и более тяжелым для достижения".











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