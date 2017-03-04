Трамп обвинил Обаму в прослушивании его телефонов

Президент США обвинил в прослушивании его телефонов во время выборов своего предшественника на этом посту Барака Обаму









Трамп также отметил, что из якобы существовавшего прослушивания его телефонов может выйти "большое дело".







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28 февраля президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал своего предшественника на этой должности Барака Обаму виновным в организации утечек информации из Белого дома в средства массовой информации.

"Ужасно! Только что узнал, что Обама в Trump Tower подсоединил жучки перед самой победой. Ничего не найдено. Это маккартизм! Насколько пал низко президент Обама, прослушивая мои телефоны во время самого священного процесса выборов. Это Никсон/Уотергейт. Плохой (или больной) парень!", - написал президент США.