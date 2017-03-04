Трамп обвинил Обаму в прослушивании его телефонов
04.03.2017 19:22
Президент США обвинил в прослушивании его телефонов во время выборов своего предшественника на этом посту Барака Обаму
Дональд Трамп (фото - ЕРА)
45-й президент США Дональд Трамп в Twitter обвинил в прослушивании его телефонов во время выборов 44-го президента США Барака Обаму.
Трамп также отметил, что из якобы существовавшего прослушивания его телефонов может выйти "большое дело".
28 февраля президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал своего предшественника на этой должности Барака Обаму виновным в организации утечек информации из Белого дома в средства массовой информации.
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