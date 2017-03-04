Кандидат в канцлеры Германии назвал позором прокремлевскую партию

Кандидат в канцлеры Мартин Шульц назвал деятельность прокремлевской партии позором, после того, как ее представитель призвал запретить въезд мусульман

Кандидат в канцлеры Германии от Социал-демократической партии Германии Мартин Шульц обрушился с резкой критикой на правопопулистскую прокремлевскую партию Альтернатива для Германии. Об этом сообщает DW.

"Для всего у них есть козлы отпущения. Решения нет у них ни для чего", - заявил он в субботу, 4 марта, выступая в Вюрцбурге перед своими однопартийцами и сторонниками.

"Это не альтернатива для Германии, это позор для Федеративной Республики", - цитирует Шульца агентство dpa.

Бывший председатель Европарламента также подверг критике зампредседателя АдГ Александра Гауланда, который ранее в тот же день потребовал прекратить впускать в страну мусульман. По словам Мартина Шульца, в основном законе ФРГ ничего не сказано о неприкосновенности достоинства немцев, "там говорится о неприкосновенности достоинства человека".

В интервью изданиям Funke Mediengruppe Гауланд выступил за необходимость "полного запрета на въезд людей из мусульманских стран со стабильной политической ситуацией". Из его слов осталось неясным, идет ли речь о въезде в Германию всех мусульман или только мигрантов и беженцев. Гауланд также назвал неправильным возводить тему Холокоста на уровень "основополагающей государственной идеи".

В январе в Германии разгорелся скандал вокруг высказывания председателя парламентской фракции АдГ Бьорна Хёкке о берлинском мемориале жертвам Холокоста. Хёкке заявил, что немцы - единственный народ, который поставил памятник позорным страницам своей истории в самом сердце своей столицы. Критика на его высказывания последовала практически незамедлительно.

В конце февраля социал-демократы впервые с 2006 года обогнали партию канцлера Ангелы Меркель по популярности.

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