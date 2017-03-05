Иракские войска возобновили наступление на ИГ в Мосуле

Операция по освобождению западной части Мосула в последние дни замедлилась из-за погодных условий

Иракские войска возобновили военное наступление на западную часть Мосула, все еще остающуюся под контролем боевиков террористической группировки Исламское государство. Об этом сообщает Би-би-си.

Несколько районов города уже были освобождены, но из-за плохой погоды в последние дни наступление замедлилось.

Освобождение западной части Мосула от террористов войска Ирака начали в феврале.

28 февраля в ООН сообщили, что около восьми тысячи жители западной части иракского города Мосул вынуждены были бежать из-за наступления правительственных сил на позиции ИГ, которые контролируют часть города. Также сообщалось, что в организации крайне обеспокоены гуманитарной ситуацией в западной части Мосула.

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