Спикером Госдепа стала любимая телеведущая Трампа - СМИ
Ведущая телеканала Fox News Хезер Нойерт стала пресс-секретарем Государственного департамента США. Об этом со ссылкой на источники сообщает Bloomberg.
Как отмечают журналисты, Нойерт была ведущей любимой утренней телепрограммы президента США Дональда Трампа "Fox и Друзья".
Телеведущую утвердили на новую должность на этой неделе. Однако сама Нойерт от комментариев журналистам отказалась.
Экс-телеведущая будет играть центральную роль в качестве голоса и лица Госдепа после более чем месяца молчания ведомства.
Как сообщил исполняющий обязанности пресс-секретаря Госдепа Марк Тонер, брифинги в ведомстве возобновятся 6 марта.
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