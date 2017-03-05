Спикером Госдепа стала любимая телеведущая Трампа - СМИ

На должность пресс-секретаря Госдепа утверждена бывшая ведущая любимого телешоу президента США на телеканале Fox News

Ведущая телеканала Fox News Хезер Нойерт стала пресс-секретарем Государственного департамента США. Об этом со ссылкой на источники сообщает Bloomberg.

Как отмечают журналисты, Нойерт была ведущей любимой утренней телепрограммы президента США Дональда Трампа "Fox и Друзья".

Телеведущую утвердили на новую должность на этой неделе. Однако сама Нойерт от комментариев журналистам отказалась.

Экс-телеведущая будет играть центральную роль в качестве голоса и лица Госдепа после более чем месяца молчания ведомства.

Как сообщил исполняющий обязанности пресс-секретаря Госдепа Марк Тонер, брифинги в ведомстве возобновятся 6 марта.

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