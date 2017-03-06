В Германии возмутились сравнением политики ФРГ с нацистской
Немецкие политики отреагировали на сравнение политики Германии с нацистской, которое сделал президент Турции Реджеп Эрдоган. Об этом сообщает Deutsche Welle.
В Германии считают, что Эрдоган должен извиниться.
Министр юстиции Хайко Мас назвал высказывания президента Турции "подлыми, не поддающимися пониманию и неприемлемыми" и призвал "отвергнуть их самым решительным образом".
Председатель фракции Христианско-демократического союза (ХДС) в бундестаге Фолькер Каудер сказал, что такие заявления неприемлемы.
"То, что президент одной страны, входящей в НАТО, так отзывается о другой стране, входящей в НАТО, - абсолютно невероятно и неприемлемо", - заявил Каудер.
Генсек Христианско-социального союза (ХСС) Андреас Шойер заявил "о чудовищном промахе деспота из Босфора", позволившем себе столь "возмутительное и ошибочное" сравнение. Замглавы ХДС Юлия Клекнер считает, что президент Турции должен извиниться.
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