Северная Корея запустила ракету в Японское море
06.03.2017 01:59
Ракета неизвестного типа пролетела над Северной Кореей и упала в Японское море
Фото: EPA
Северная Корея запустила ракету в Японское море. Об этом заявили в министерстве обороны Южной Кореи, передает CNN.
Запуск был с ракетной базы Тончхан-ри.
Южная Корея и США сейчас проводят ежегодные военные учения - Foal Eagle. Северная Корея через государственные СМИ осудила эти учения.
12 февраля в Стратегическом командовании вооруженных сил США заявили, что Северная Корея осуществила запуск ракеты средней дальности недалеко от северо-западного города Кусон.
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