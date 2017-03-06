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Северная Корея запустила ракету в Японское море

06.03.2017 01:59
Ракета неизвестного типа пролетела над Северной Кореей и упала в Японское море
Северная Корея запустила ракету в Японское море
Фото: EPA

Северная Корея запустила ракету в Японское море. Об этом заявили в министерстве обороны Южной Кореи, передает CNN.

Запуск был с ракетной базы Тончхан-ри.

Южная Корея и США сейчас проводят ежегодные военные учения - Foal Eagle. Северная Корея через государственные СМИ осудила эти учения. 

12 февраля в Стратегическом командовании вооруженных сил США заявили, что Северная Корея осуществила запуск ракеты средней дальности недалеко от северо-западного города Кусон. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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