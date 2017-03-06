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В Киргизстане арестованного оппозиционера выдвинули в президенты

06.03.2017 03:33
Текебаева арестовали в конце февраля по подозрению в коррупции и мошенничестве
В Киргизстане арестованного оппозиционера выдвинули в президенты
Омурбек Текебаев (фото - EPA)

В Киргизстане оппозиционная партия Ата-Мекен выдвинула арестованного лидера Омюрбека Текебаева кандидатом в президенты. Об этом сообщает Радио Свобода.

Решение приняли на съезде партии. Выборы пройдут в ноябре этого года.

Текебаев был задержан киргизскими спецслужбами в бишкекском аэропорту Манас 26 февраля. 

25 февраля генпрокуратура Киргизстана возбудила в отношении Текебаева уголовное дело по статьям "коррупция" и "мошенничество".

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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