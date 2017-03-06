В Киргизстане арестованного оппозиционера выдвинули в президенты

Текебаева арестовали в конце февраля по подозрению в коррупции и мошенничестве

В Киргизстане оппозиционная партия Ата-Мекен выдвинула арестованного лидера Омюрбека Текебаева кандидатом в президенты. Об этом сообщает Радио Свобода.



Решение приняли на съезде партии. Выборы пройдут в ноябре этого года.



Текебаев был задержан киргизскими спецслужбами в бишкекском аэропорту Манас 26 февраля.



25 февраля генпрокуратура Киргизстана возбудила в отношении Текебаева уголовное дело по статьям "коррупция" и "мошенничество".

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