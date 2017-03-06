В Польше пикетировали в поддержку прав женщин

Тысячи поляков выступили против попыток законодательно запретить аборт, параллельно митинговали сторонники запрета

В Польше прошли демонстрации и митинги в поддержку прав женщин. Об этом сообщает Радио Свобода.



В Варшаве люди вышли с транспарантами: "Нет диктатуре костела!" и "Мое тело - мой выбор". Они требовали прекратить попытки полностью запретить аборты на законодательном уровне и возобновить господдержку программ искусственного оплодотворения.



"Мы должны защищаться, выходить на улицы, это единственный способ показать правительству, что мы не согласны на маргинализацию прав женщин, домашнее насилие, чтобы решали за нас, иначе так будет продолжаться дальше", - сказала одна из участниц варшавской демонстрации.



Параллельно прошел митинг сторонников запрета аборта - они развернули плакаты с изображением мертвых человеческих зародышей.



"Мы пришли сюда, чтобы показать феминисткам, за что они борются, - неужели они хотят, чтобы такое случилось с их детьми?!" - заявил участник пикета.

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