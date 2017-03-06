Из Мосула за неделю выехали больше 40 тысяч жителей

Иракская армия активизировала наступление на захваченные исламистами районы и город массово покидают жители

За прошлую неделю Мосул покинули больше 40 тысяч жителей. Об этом сообщает Reuters.



Иракские войска при поддержке США активизировали наступление на город, чтобы выбить из него исламистов. Они уже приблизились к правительственному кварталу.



Гуманитарные организации обеспокоены, поскольку лагеря беженцев почти переполнены.



По данным Международной организации по миграции, с начала наступления в октябре 2016 года город покинули около 206 тысяч человек.

Освобождение западной части Мосула от террористов войска Ирака начали в феврале.

Сообщалось, что в ООН крайне обеспокоены гуманитарной ситуацией в западной части Мосула.

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