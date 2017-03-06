USD:  26.96  27.26   EUR:  28.30  28.92  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

В Турции задержали россиянку по делу об убийстве посла РФ

06.03.2017 11:45
Следователи заявили, что задержанная в ноябре 2016 года связывалась по телефону с убийцей российского посла Андрея Карлова
В Турции задержали россиянку по делу об убийстве посла РФ
Мевлют Мерт Алтынташ (фото - ЕРА)

В Анкаре полиция задержала россиянку - ее подозревают в связях с убийцей российского посла Андрея Карлова Мевлютом Алтинташем, сообщает турецкое издание Daily Sabah.

Девушку зовут Екатерина Б., ей 33 года, передает издание. Следователи подозревают задержанную в том, что она в ноябре 2016 года связывалась по телефону с Алтинташем, а также общалась с ним в мессенджере.

19 декабря в Анкаре на выставке "Россия глазами турок" от полученных ранений скончался посол России в Турции Андрей Карлов. Официальные Анкара и Москва заявили, что убийство совершили последователи религиозного проповедника, оппозиционера Фетхуллаха Гюлена. 

Читайте также: Убийство посла РФ в Турции: задержан новый подозреваемый - СМИ

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Загрузка...
узнать больше
slovoidilo.ua
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 