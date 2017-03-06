В Турции задержали россиянку по делу об убийстве посла РФ
В Анкаре полиция задержала россиянку - ее подозревают в связях с убийцей российского посла Андрея Карлова Мевлютом Алтинташем, сообщает турецкое издание Daily Sabah.
Девушку зовут Екатерина Б., ей 33 года, передает издание. Следователи подозревают задержанную в том, что она в ноябре 2016 года связывалась по телефону с Алтинташем, а также общалась с ним в мессенджере.
19 декабря в Анкаре на выставке "Россия глазами турок" от полученных ранений скончался посол России в Турции Андрей Карлов. Официальные Анкара и Москва заявили, что убийство совершили последователи религиозного проповедника, оппозиционера Фетхуллаха Гюлена.
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