В Турции задержали россиянку по делу об убийстве посла РФ

Следователи заявили, что задержанная в ноябре 2016 года связывалась по телефону с убийцей российского посла Андрея Карлова

В Анкаре полиция задержала россиянку - ее подозревают в связях с убийцей российского посла Андрея Карлова Мевлютом Алтинташем, сообщает турецкое издание Daily Sabah.

Девушку зовут Екатерина Б., ей 33 года, передает издание. Следователи подозревают задержанную в том, что она в ноябре 2016 года связывалась по телефону с Алтинташем, а также общалась с ним в мессенджере.

19 декабря в Анкаре на выставке "Россия глазами турок" от полученных ранений скончался посол России в Турции Андрей Карлов. Официальные Анкара и Москва заявили, что убийство совершили последователи религиозного проповедника, оппозиционера Фетхуллаха Гюлена.

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