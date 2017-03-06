USD:  26.97  27.23   EUR:  28.29  28.92  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

Ученые NASA хотят выращивать еду на Марсе

06.03.2017 12:40
На Марсе растения придется выращивать в замкнутых системах, для чего специалистам нужно провести масштабные исследования
Ученые NASA хотят выращивать еду на Марсе
Фото: скриншот

Ученые NASA планируют разработать методику, которая позволит выращивать продукты питания на Марсе. Об этом сообщает Рhys.org.

"Это действительно захватывающее предприятие. NASA выходит за рамки проектов на околоземной орбите и инвестиции в технологии, чтобы сделать космические полеты продолжительными во времени", - заявил Лэнс Сифелдт, профессор кафедры химии и биохимии университета штата Юта.

Ученые заявили, что на Марсе растения придется выращивать в замкнутых системах, для чего нужно провести масштабные исследования. Стоимость проекта составляет около $15 млрд и займет не менее 5 лет.

28 ноября 2016 года исследователи NASA заявили, что предположительно самое подходящее для колонизации небесное тело в Солнечной системе - вовсе не Марс, о котором все говорят, а спутник Сатурна Титан, несмотря на то, что с нынешним уровнем технологий перелет туда займет до семи лет.

Смотрите также: Маск показал подземный щит, предназначенный для Марса: видео

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Загрузка...
узнать больше
slovoidilo.ua
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 