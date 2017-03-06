Ученые NASA планируют выращивать продукты питания на Марсе

На Марсе растения придется выращивать в замкнутых системах, для чего специалистам нужно провести масштабные исследования

Ученые NASA планируют разработать методику, которая позволит выращивать продукты питания на Марсе. Об этом сообщает Рhys.org.

"Это действительно захватывающее предприятие. NASA выходит за рамки проектов на околоземной орбите и инвестиции в технологии, чтобы сделать космические полеты продолжительными во времени", - заявил Лэнс Сифелдт, профессор кафедры химии и биохимии университета штата Юта.

Ученые заявили, что на Марсе растения придется выращивать в замкнутых системах, для чего нужно провести масштабные исследования. Стоимость проекта составляет около $15 млрд и займет не менее 5 лет.

28 ноября 2016 года исследователи NASA заявили, что предположительно самое подходящее для колонизации небесное тело в Солнечной системе - вовсе не Марс, о котором все говорят, а спутник Сатурна Титан, несмотря на то, что с нынешним уровнем технологий перелет туда займет до семи лет.

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