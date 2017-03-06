Украина осудила запуск баллистических ракет Северной Кореей

В МИД заявили, что Украина жестко осуждает запуск Пхеньяном ракет и призывает мировое сообщество принять меры для привлечения КНДР к ответственности

Министерство иностранных дел Украины осудило "дерзкий" запуск Северной Кореей баллистических ракет сегодня, 6 марта. Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте МИД.

"Регулярные запуски баллистических ракет КНДР, в частности, дерзкий запуск одновременно четырех таких ракет 6 марта является не только прямым нарушением резолюций Совбеза ООН, но и сознательной провокацией против существующей международно-правовой системы", - сказано в сообщении.

В МИД заявили, что Украина жестко осуждает подобные действия Пхеньяна и призывает мировое сообщество принять дополнительные меры для привлечения КНДР к ответственности. "Украина выражает в этой связи полную поддержку Японии и Южной Кореи", - отметили в ведомстве.

В МИД выразили убеждение, что действующие санкции против КНДР оказались недостаточными.

Украина, как непостоянный член Совбеза ООН, настроена использовать все возможные рычаги влияния для возвращения КНДР к международно-правовому полю, подчеркнули в МИД.

Ранее сегодня западные СМИ со ссылкой на заявление премьер-министра Японии Синдзо Абэ сообщали, что Северная Корея запустила четыре баллистические ракеты в сторону Японского моря. Три из них упали в эксклюзивной экономической зоне Японии.

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