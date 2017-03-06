Евросоюз создаст единый центр управления операций за рубежом
Министры иностранных дел стран Европейского Союза поддержали идею создания Центра военного планирования и управления зарубежными небоевыми операциями ЕС. Об этом сообщает агентство Association Press.
Европейский командный центр для иностранных миссий будет обеспечивать "более эффективный подход к существующим учебным военным миссиям", которые уже есть в ЕС, заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.
Идея Центра заключается в том, что те члены ЕС, которые не хотят присоединяться к такому центру, могут взять участие в определенных проектах или миссиях наблюдателей.
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