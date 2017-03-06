NASA попросило украинца участвовать в подготовке полета на Марс

NASA необходимы эксперты по социальным дисциплинам, которые специализируются на стрессах, конфликтах, групповой динамике и психологии

Космическое агентство NASA решило привлечь к проекту по осуществлению полета на Марс исследователя украинского происхождения Василия Тараса. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Миссии NASA по Марсу нужна наша помощь. Это действительно здорово. Одно из самых ярких приглашений, которые я когда-либо получал. Марс", - написал Тарас.

По его словам, первым шагом будет участие в семинаре по социальным наукам Миссия Марс в Космическом центре имени Кеннеди в мае этого года.

Тарас сообщил, что NASA необходимы эксперты по социальным дисциплинам, которые специализируются на стрессах, конфликтах, групповой динамике и психологии. Специалистов попросили высказаться о том, какие проблемы социально-культурного характера могут возникнуть среди участников миссии, определить пути преодоления возможных конфликтов, а также сформулировать предложения по улучшению межличностного взаимодействия и социального благополучия членов команды.

В данный момент Василий Тарас проживает в США и является доцентом в Университете Северной Каролины в Гринсборо.

В 2016 году компания SpaceX провела первые испытания ракетного двигателя Raptor, который планируется использовать для экспедиции на Марс уже к 2024 году.

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