Выборы во Франции: у Саркози призвали Фийона покинуть гонку

Французские политики из окружения экс-президента Николя Саркози обратились к кандидату в президенты Франсуа Фийону отказаться от участия в выборах

Политики из клана экс-президента Франции Николя Саркози обратились к кандидату в президенты от партии "Республиканцы" Франсуа Фийону с просьбой отказаться от участия в выборах и найти себе преемника. Об этом со ссылкой на AFP сообщает RFI.

"У Франсуа Фийона правильная политическая линия, но он больше не может обеспечивать политическое единство правых и центристов, поэтому мы просим его выполнить взятые на себя обязательства и самому назначить себе преемника", - сообщил один из политиков в в окружении Саркози.

Сам Саркози при этом исключил возможность самому баллотироваться на пост президента страны. "Позиция Саркози предельно ясная: мы не будем вонзать нож в спину Фийону, но мы хотим единства внутри нашего политического альянса", - отметил еще один политик.

Рейтинг Фийона резко упал после того, как французская газета Le Canard Enchaine в конце января сообщила, что он, будучи депутатом парламента, фиктивно устроил жену Пенелопу Кларк на должность своей ассистентки. Представитель кандидата в президенты комментируя публикацию заявил, что тот действовал в соответствии с законом.

6 января финансовый отдел прокуратуры Франции начал следственную проверку по делу о работе жены Фийона в качестве парламентского ассистента.

Сам политик уже принес свои извинения, заявив, что "ошибся", когда нанял жену и детей. Этого, однако, не хватило, чтобы уберечь рейтинг Фийона от частичного падения.

Ранее сегодня бывший премьер-министр Франции Ален Жюппе, который считался главным кандидатом на замену Фиойону, заявил, что решил "раз и навсегда" не принимать участие в президентских выборах во Франции.

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