Партия Фийона оставила его кандидатом в президенты Франции

По данным СМИ, решение было принято единогласно

По итогам экстренного заседания политкомитет партии "Республиканцев" решил "не менять коней на переправе" и оставить Франсуа Фийона кандидатом от консерваторов, несмотря на скандал вокруг его супруги. Об этом сообщил генеральный секретарь партии Бернар Аккуайе, передает Deutsche Welle.

По данным СМИ, решение было принято единогласно.

5 марта, после массового митинга в поддержку Фийона, сам кандидат в президенты Франции от Республиканцев заявил, что выходить из избирательной гонки не собирается.

Ранее сегодня сообщалось, что политики из клана экс-президента Франции Николя Саркози обратились к Фийону с просьбой отказаться от участия в выборах и найти себе преемника.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.