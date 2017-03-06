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Партия Фийона оставила его кандидатом в президенты Франции

06.03.2017 23:34
По данным СМИ, решение было принято единогласно
Партия Фийона оставила его кандидатом в президенты Франции
Франсуа Фийон (фото - ЕРА)

По итогам экстренного заседания политкомитет партии "Республиканцев" решил "не менять коней на переправе" и оставить Франсуа Фийона кандидатом от консерваторов, несмотря на скандал вокруг его супруги. Об этом сообщил генеральный секретарь партии Бернар Аккуайе, передает Deutsche Welle.

По данным СМИ, решение было принято единогласно.

5 марта, после массового митинга в поддержку Фийона, сам кандидат в президенты Франции от Республиканцев заявил, что выходить из избирательной гонки не собирается.

Ранее сегодня сообщалось, что политики из клана экс-президента Франции Николя Саркози обратились к Фийону с просьбой отказаться от участия в выборах и найти себе преемника. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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