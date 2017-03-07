США развернут ПРО в Южной Корее в ответ на действия КНДР

Системы противоракетной обороны будут развернуты в ответ на испытания КНДР баллистических ракет

США развернут системы противоракетной обороны в Южной Корее в ответ на запуски баллистических ракет КНДР. Об этом сообщил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, передает Reuters.

Системы ПРО будут развернуты в рамках программы защиты от действий КНДР.

27 февраля Европейский Союз принял новые ограничительные меры против Северной Кореи. Санкции введены в соответствии с резолюцией Совбеза ООН от 30 ноября 2016 года за многочисленные испытания баллистических ракет КНДР.

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