США развернут ПРО в Южной Корее в ответ на действия КНДР
07.03.2017 00:02
Системы противоракетной обороны будут развернуты в ответ на испытания КНДР баллистических ракет
США развернут системы противоракетной обороны в Южной Корее в ответ на запуски баллистических ракет КНДР. Об этом сообщил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, передает Reuters.
Системы ПРО будут развернуты в рамках программы защиты от действий КНДР.
27 февраля Европейский Союз принял новые ограничительные меры против Северной Кореи. Санкции введены в соответствии с резолюцией Совбеза ООН от 30 ноября 2016 года за многочисленные испытания баллистических ракет КНДР.
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