Олланд: Избрание Ле Пен означает выход Франции из еврозоны и ЕС
Победа на президентских выборах лидера "Национального фронта" Марин Ле Пен означала бы не только выход страны из еврозоны, но и из Европейского Союза. Такое мнение высказал президент Франции Франсуа Олланд в интервью нескольким европейским изданиям, передает Голос Америки.
Олланд также выразил обеспокоенность в связи с возрастанием во Франции национального эгоизма и националистических настроений.
3 марта сообщалось, что согласно данным опроса, независимый кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон сможет победить лидера французской ультраправой партии Национальный фронт Марин Ле Пен уже в первом туре президентских выборов.
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