Олланд: Избрание Ле Пен означает выход Франции из еврозоны и ЕС

Президент Франции также высказал обеспокоенность ростом националистических настроений в стране

Победа на президентских выборах лидера "Национального фронта" Марин Ле Пен означала бы не только выход страны из еврозоны, но и из Европейского Союза. Такое мнение высказал президент Франции Франсуа Олланд в интервью нескольким европейским изданиям, передает Голос Америки.

Олланд также выразил обеспокоенность в связи с возрастанием во Франции национального эгоизма и националистических настроений.

3 марта сообщалось, что согласно данным опроса, независимый кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон сможет победить лидера французской ультраправой партии Национальный фронт Марин Ле Пен уже в первом туре президентских выборов.

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